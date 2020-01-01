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Болгария высылает двух российских дипломатов

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Ранее прокуратура сообщила, что дипломаты занимались сбором секретной информации в Болгарии в пользу России.
Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов
Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов
pixabay.com

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Болгарии сообщает ТАСС в пятницу, 24 января.

"Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата и объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым [лицом] в соответствии с Венской конвенцией. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий", - заявляет российское посольство.

Российская сторона считает решение болгарских властей распространить информацию о дипломатах в публичном пространстве до официального уведомления посольства "не соответствующим традиционно конструктивным отношениям между государствами".

Срок, в который российские дипломаты должны покинуть Болгарию, не уточняется.

Напомним, что ранее сегодня российских дипломатов обвинили в шпионаже в Болгарии. Материалы досудебного расследования свидетельствуют о том, что дипломаты собирали секретную информацию в пользу РФ.

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Теги: Россия, Дипломатия, шпионаж, Болгария, дипломат, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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