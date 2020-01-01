Болгария высылает двух российских дипломатов

Ранее прокуратура сообщила, что дипломаты занимались сбором секретной информации в Болгарии в пользу России.

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Болгарии сообщает ТАСС в пятницу, 24 января.

"Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата и объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым [лицом] в соответствии с Венской конвенцией. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий", - заявляет российское посольство.

Российская сторона считает решение болгарских властей распространить информацию о дипломатах в публичном пространстве до официального уведомления посольства "не соответствующим традиционно конструктивным отношениям между государствами".

Срок, в который российские дипломаты должны покинуть Болгарию, не уточняется.

Напомним, что ранее сегодня российских дипломатов обвинили в шпионаже в Болгарии. Материалы досудебного расследования свидетельствуют о том, что дипломаты собирали секретную информацию в пользу РФ.

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