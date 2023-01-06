В США отметили второй случай заражения коронавирусом

Второй жертвой коронавируса в США стала 60-летняя женщина. Случай заражения зафиксировали в Чикаго.

В США в Чикаго выявили второй случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщила в пятницу, 24 января, телекомпания CBS.

По данным департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, заболевшей оказалась 60-летняя женщина, которая в конце декабря 2019 года отправилась в Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа. Пациентка вернулась в Чикаго 13 января. Информации о симптомах заболевшей женщины не приводится.

Как известно, 21 января агентство Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США информировало, что новый тип коронавируса впервые диагностирован у человека, прибывшего из КНР в Сиэтл.

Еще Корреспондент писал, что в США начали разработку вакцины против нового вируса в Китае.

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