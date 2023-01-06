Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США отметили второй случай заражения коронавирусом

Комментариев: 0
Второй жертвой коронавируса в США стала 60-летняя женщина. Случай заражения зафиксировали в Чикаго.
Жертвой стала 60-летняя женщина
Жертвой стала 60-летняя женщина
 
В США в Чикаго выявили второй случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщила в пятницу, 24 января, телекомпания CBS.
 
По данным департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, заболевшей оказалась 60-летняя женщина, которая в конце декабря 2019 года отправилась в Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа. Пациентка вернулась в Чикаго 13 января. Информации о симптомах заболевшей женщины не приводится.
 
Как известно, 21 января агентство Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США информировало, что новый тип коронавируса впервые диагностирован у человека, прибывшего из КНР в Сиэтл.
 
Напомним, Госдепартамент США отозвал сотрудников из Китая и объявил красный уровень опасности в связи с новым типом пневмонии.
 
Еще Корреспондент писал, что в США начали разработку вакцины против нового вируса в Китае.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, США, Китай, пневмония, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь