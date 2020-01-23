СМИ Китая сообщают о массовом излечении от вируса

"36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавируса, вылечили и выписали из больницы", - говорится в сообщении.

Лечили женщину в городской больнице, где его самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Ее дважды проверяли на наличие вируса прежде чем выписать.

В то же время, издание Bloomberg сообщает, что у нескольких умерших от вируса не было симптомов лихорадки, что потенциально может усложнить глобальные усилия по выявлению заразившихся людей в аэропортах и туристических центрах.

Как отмечается, из 24 человек, которые умерли в Хубэе, у семерых не было симптомов лихорадки.

По данным Комиссии по здравоохранению провинции Хубэй общее число заболевших достигло 549. 31 человек был вылечен, но многие находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Издание опубликовало данные о 24 умерших в результате заражения вирусом. Согласно данным, вирусу в основном подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Лишь трое из 24 умерших были младше:

36 лет - мужчина - лихорадка, слабость - обратился за помощью 9 января - умер 23 января;

48 лет - женщина - лихорадка, кашель, затрудненное дыхание - обратилась за помощью 27 декабря - умерла 20 января;

53 года - мужчина - лихорадка, кашель, боль в груди - обратился за помощью в начале января - умер 21 января;

По последним данным, от вируса умерли 26 человек, более 900 инфицированы.

В Минздраве Украины сообщили о проверке трех случаев с подозрением на заболевание коронавирусом. Как утверждается, два случая не были подтверждены, проверка третьего продолжается.