СМИ Китая сообщают о массовом излечении от вируса
В то же время, издание Bloomberg сообщает, что у нескольких умерших от вируса не было симптомов лихорадки, что потенциально может усложнить глобальные усилия по выявлению заразившихся людей в аэропортах и туристических центрах.
Как отмечается, из 24 человек, которые умерли в Хубэе, у семерых не было симптомов лихорадки.
По данным Комиссии по здравоохранению провинции Хубэй общее число заболевших достигло 549. 31 человек был вылечен, но многие находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Издание опубликовало данные о 24 умерших в результате заражения вирусом. Согласно данным, вирусу в основном подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Лишь трое из 24 умерших были младше:
- 36 лет - мужчина - лихорадка, слабость - обратился за помощью 9 января - умер 23 января;
- 48 лет - женщина - лихорадка, кашель, затрудненное дыхание - обратилась за помощью 27 декабря - умерла 20 января;
- 53 года - мужчина - лихорадка, кашель, боль в груди - обратился за помощью в начале января - умер 21 января;
По последним данным, от вируса умерли 26 человек, более 900 инфицированы.
В Минздраве Украины сообщили о проверке трех случаев с подозрением на заболевание коронавирусом. Как утверждается, два случая не были подтверждены, проверка третьего продолжается.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet