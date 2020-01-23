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СМИ Китая сообщают о массовом излечении от вируса

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Из больниц уже выписали по меньшей мере 36 человек, пишут СМИ. О новых смертельных случаях не сообщалось болле полсуток.
Китайские медики нашли способ лечения коронавируса
Китайские медики нашли способ лечения коронавируса
В больницах Китая начали выписывать излечившихся от нового коронавируса, сообщает в пятницу, 24 января, China Daily со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.
 
 
"36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавируса, вылечили и выписали из больницы", - говорится в сообщении.
 
Уточняется, что первой в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
 
Лечили женщину в городской больнице, где его самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Ее дважды проверяли на наличие вируса прежде чем выписать.

В то же время, издание Bloomberg сообщает, что у нескольких умерших от вируса не было симптомов лихорадки, что потенциально может усложнить глобальные усилия по выявлению заразившихся людей в аэропортах и туристических центрах. 

Как отмечается, из 24 человек, которые умерли в Хубэе, у семерых не было симптомов лихорадки.

По данным Комиссии по здравоохранению провинции Хубэй общее число заболевших достигло 549. 31 человек был вылечен, но многие находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Издание опубликовало данные о 24 умерших в результате заражения вирусом. Согласно данным, вирусу в основном подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Лишь трое из 24 умерших были младше:

  • 36 лет - мужчина - лихорадка, слабость - обратился за помощью 9 января - умер 23 января;
  • 48 лет - женщина - лихорадка, кашель, затрудненное дыхание - обратилась за помощью 27 декабря - умерла 20 января;
  • 53 года - мужчина - лихорадка, кашель, боль в груди - обратился за помощью в начале января - умер 21 января;

По последним данным, от вируса умерли 26 человек, более 900 инфицированы.

В Минздраве Украины сообщили о проверке трех случаев с подозрением на заболевание коронавирусом. Как утверждается, два случая не были подтверждены, проверка третьего продолжается.

 

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Теги: вирусы, Китай, заболевание, лечение, инфекция, пневмония, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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