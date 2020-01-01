Взрыв на предприятии в Техасе: полиция говорит о двух погибших

Жертвами взрыва на предприятии в Хьюстоне стали по меньше мере два человека, говорят в местной полиции.

В полиции Хьюстона сообщили, что в результате взрыва в Техасе погибли два человека Getty Images

В результате взрыва на предприятии обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing в городе Хьюстон, штат Техас, США, погибли не менее двух человек. Об этом заявил глава полиции Хьюстона Арт Асеведо, передает Reuters в пятинцу, 24 января.

"Мы подтверждаем наличие жертв в этом происшествии, по крайней мере два человека погибли", - сказал Асеведо.

Напомним, что ранее сегодня на предприятии в США прогремел мощный взрыв. Взрывная волна выбила окна и двери в здании, однако причина взрыва пока неизвестна.

Также сообщалось, что в Мексике произошел взрыв на фабрике пиротехники. В результате инцидента погибли два человека: мужчина и женщина. Также есть пострадавший, который получил сильные ожоги.

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