В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы

В Турции вечером в пятницу, 24 января, произошло мощное землетрясение, в результате которого четыре человека погибли, еще несколько получили травмы разной степени тяжести, сообщает NTV.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.

В МВД Турции отметили, что в городе Сивридже разрушены 4-5 зданий.

Также землетрясение ощущалось в соседних провинциях Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. О подземных толчках сообщали также в Израиле, Ираке и Сирии.

BREAKING



A massive and strong earthquake of magnitude 7.8 shocks eastern Turkey's Elazig province.

Several buildings have collapsed or sustained damages following the quake. #Earthquake_In_Turkey#PrayForTurkey @pathanBhai_3 @TahranBE @Huliaturkiya @al85463061 pic.twitter.com/1TP7mIJl2f