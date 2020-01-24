В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы
В Турции вечером в пятницу, 24 января, произошло мощное землетрясение, в результате которого четыре человека погибли, еще несколько получили травмы разной степени тяжести, сообщает NTV.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.
В МВД Турции отметили, что в городе Сивридже разрушены 4-5 зданий.
Также землетрясение ощущалось в соседних провинциях Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. О подземных толчках сообщали также в Израиле, Ираке и Сирии.
BREAKING— InvisibleSoldierOfIslam 313 (@TeamPakFouj313) January 24, 2020
A massive and strong earthquake of magnitude 7.8 shocks eastern Turkey's Elazig province.
Several buildings have collapsed or sustained damages following the quake. #Earthquake_In_Turkey#PrayForTurkey @pathanBhai_3 @TahranBE @Huliaturkiya @al85463061 pic.twitter.com/1TP7mIJl2f
#elazig anlik 6.8 #deprem pic.twitter.com/cYsg2sqEJG— barkin arkadas (@defarkanto) January 24, 2020
Как сообщалось, 11 января недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,8 и спровоцировало панику у жителей города.
А минувшей ночью на Закарпатье произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Виноградовском районе. Их магнитуда по шкале Рихрета составила 2,9 балла.
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