Британия и Канада еще не решили, кто будет платить за охрану принца Гарри

Дискуссии относительно технической стороны переезда внука королевы Великобритани в Канаду еще ведутся.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что до сих пор не имел возможности обсудить с британской королевой Елизаветой II переезд принца Гарри с семьей в Северную Америку. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Укринформ.

"Непосредственно с Ее Величеством я не говорил. Дискуссии продолжаются и сейчас у меня нет новостей", - ответил Трюдо на вопрос о договоренности относительно покрытия расходов на охрану королевских супругов в Канаде.

Тем временем, по информации британского таблоида Evening Standard, Трюдо уже неофициально согласился покрыть расходы на охрану супругов за счет государственного бюджета Канады. По приблизительным подсчетам, эти расходы могут достигать 2 млн долл. в год.

Ранее принц Гарри и его супруга герцогиня Меган объявили, что сложат с себя обязанности, связанные с принадлежностью к королевской семье Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и с весны 2020 года и переедут в Канаду.

Великая печаль. Жизнь Гарри после исхода из дворца

Ранее сообщалось, что вечером 20 января принц Гарри приехал на канадский остров Ванкувер, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

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