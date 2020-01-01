До 14 возросло число жертв землетрясения в Турции

В результате землетрясение восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья.



Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 14, сообщают экстренные службы страны в субботу, 25 января.



Восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья. Еще около 50 человек пострадали.







Вечером 23 января на Закарпатье Напомним, вечером 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Сообщалось о четырех погибших.Вечером 23 января на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла.

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