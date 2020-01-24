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Трамп показал логотип космических войск США

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Космические войске США будут развиваться не только в области оборонных возможностей, но и наступательных.
Логотип космических войск США
Логотип космических войск США
twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 января, опубликовал в Twitter логотип космических сил США.
 
По его словам, итоговая эмблема выбрана после консультаций с "великими военными лидерами" и дизайнерами.
 
"Рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей Великолепной армии!" - написал американский лидер.



Напомним, космические войска США были созданы по поручению Трампа в декабре 2019 года. Целью нового рода войск  была названа защита интересов национальной безопасности США в космосе. В середине января Пентагон показал форму Космических войск США.

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Теги: США, логотип, Дональд Трамп, воздушно-космические силы
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Источник: korrespondent.net

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