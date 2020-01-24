Трамп показал логотип космических войск США

Космические войске США будут развиваться не только в области оборонных возможностей, но и наступательных.

Логотип космических войск США twitter.com/realDonaldTrump



Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 января, опубликовал в Twitter логотип космических сил США. По его словам, итоговая эмблема выбрана после консультаций с "великими военными лидерами" и дизайнерами.



After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020



Напомним, "Рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей Великолепной армии!" - написал американский лидер.Напомним, космические войска США были созданы по поручению Трампа в декабре 2019 года. Целью нового рода войск была названа защита интересов национальной безопасности США в космосе. В середине января Пентагон показал форму Космических войск США Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент