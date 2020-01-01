Коронавирус в Китае унес жизни уже 39 человек

В Китае увеличилось количество погибших от нового коронавируса. 25 января зафиксировано 39 смертей.



Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, сообщает издание Global Times со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

Отмечается, что число инфицированных составляет 729 человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый тип пневмонии может распространиться за пределами Китая, поскольку случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

В Минздраве Украины сообщили о проверке трех случаев с подозрением на заболевание коронавирусом. Как утверждается, два случая не были подтверждены, проверка третьего продолжается.

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