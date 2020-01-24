Рейтинг одобрения работы Трампа вырос

Рейтинг американского президента Дональда Трампа, по сравнению с октябрьским опросом, вырос на 6%.



Благодаря экономической политике президента США Дональда Трампа рейтинг одобрения его деятельности среди американцев вырос до 44%.. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой Благодаря экономической политике президента США Дональда Трампа рейтинг одобрения его деятельности среди американцев вырос до 44%.. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post

Таким образом, рейтинг американского лидера, по сравнению с октябрьским опросом, вырос на 6%. При этом 56% опрошенных положительно оценили именно экономический курс президента. По данным исследования, за импичмент Трампа высказались 47% американцев, против отстранения главы Белого дома от власти выступили 49%. Опрос проводился 20-23 января на всей территории США среди 1004 человек.



Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet