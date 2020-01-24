Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рейтинг одобрения работы Трампа вырос

Комментариев: 0
Рейтинг американского президента Дональда Трампа, по сравнению с октябрьским опросом, вырос на 6%.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Благодаря экономической политике президента США Дональда Трампа рейтинг одобрения его деятельности среди американцев вырос до 44%.. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post.
 
Таким образом, рейтинг американского лидера, по сравнению с октябрьским опросом, вырос на 6%.
 
При этом 56% опрошенных положительно оценили именно экономический курс президента.
 
По данным исследования, за импичмент Трампа высказались 47% американцев, против отстранения главы Белого дома от власти выступили 49%.
 
Опрос проводился 20-23 января на всей территории США среди 1004 человек.
 
Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей. 

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, США, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь