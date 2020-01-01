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Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Австралии

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Заболевший обратился за медицинской помощью после того, как прилетел из китайского Уханя.
В мире вспыхнул вирус нового типа
В мире вспыхнул вирус нового типа


Новый коронавирус 2019-nCoV добрался до Австралии. Первый случай заражения зафиксирован в штате Виктория, сообщает Reuters.

Инфицированным оказался приехавший в Австралию из китайского города Ухань гражданин Китая. Он был госпитализирован в пригороде Мельбурна. Состояние пациента оценивается как стабильное.

Отмечается, что в Австралии могут быть и другие зараженные новым типом коронавируса.

Напомним, на сегодняшний день новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек, скончался 41. Большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй – Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город.

Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США и во Францию.

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Теги: вирусы, Австралия, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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