Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе

Самолет с 118 пассажирами совершил незапланированную посадку в аэропорту перуанского города Писко.



Самолет авиакомпании Latam Airlines со 118 пассажирами, следовавший рейсом Лима – Хульяка, совершил экстренную посадку в аэропорту города Писко из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, сообщило Министерство транспорта и связи Перу.



Самолет благополучно приземлился, пассажиров доставили в задние аэропорта.







@RPPNoticias avi'on es aterrizado de emergencia por amenaza de bomba en pisco @LATAM_PER a'un no informa nada, pasajeros varados en aeropuerto de pisco vuelo LA 2121 de julia a Lima @Capital967 pic.twitter.com/rzeN9x9pXj — Suzanne_AA (@ritmovida) January 24, 2020

Решение об экстренной посадке принял командир воздушного судна в соответствии с инструкциями.





Самолет экстренно сел из-за оставшегося без штанов бортпроводника

Аэропорт Писко временно закрыт, полеты приостановлены. Специалисты ищут в самолете взрывное устройство.

Напомним, ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Бухареста в Румынии. Лайнер вернулся в аэропорт через час после взлета в связи с задымлением в салоне.

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