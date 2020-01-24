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Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе

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Самолет с 118 пассажирами совершил незапланированную посадку в аэропорту перуанского города Писко.

Самолет авиакомпании Latam Airlines со 118 пассажирами, следовавший рейсом Лима – Хульяка, совершил экстренную посадку в аэропорту города Писко из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, сообщило Министерство транспорта и связи Перу.
 
Самолет благополучно приземлился, пассажиров доставили в задние аэропорта.
 
Решение об экстренной посадке принял командир воздушного судна в соответствии с инструкциями.


 
Аэропорт Писко временно закрыт, полеты приостановлены. Специалисты ищут в самолете взрывное устройство.

Самолет экстренно сел из-за оставшегося без штанов бортпроводника
 
Напомним, ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Бухареста в Румынии. Лайнер вернулся в аэропорт через час после взлета в связи с задымлением в салоне.

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Теги: самолет, бомба, видео, Перу, экстренная посадка
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Источник: korrespondent.net

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