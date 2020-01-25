Помпео попал в скандал из-за Украины

Госсекретарь спросил журналистку, действительно ли она думает, что американцев волнует Украина и попросил показать страну на карте.

Госсекретарь США Майкл Помпео оказался в центре скандала из-за интервью радио NPR, после которого он якобы накричал на ведущую из-за ее вопросов об Украине. Об этом сообщила ведущая NPR Мэри Луиза Келли после инцидента.

"Меня (после записи интервью – ред.) отвели в частную гостиную госсекретаря, где он уже ждал меня и кричал примерно столько же времени, сколько заняло само интервью. Он был не рад, что его спрашивали об Украине", - рассказала журналистка в шоу Ари Шапиро на своей же радиостанции.

Журналистка рассказала, что Помпео спросил: "Вы думаете, что американцев волнует Украина?". Кроме того, он попросил показать Келли Украину на карте, попросив помощников принести ему карту без надписей.

"Я указала на Украину. Он отложил карту", - отметила журналиста. После этого, по ее словам, Помпео сказал, что "люди услышат об этом".

Во время интервью, стенограмму которого обнародовало и радио NPR, и Государственный департамент США, госсекретарь Помпео отметил в разговоре, что соглашался на него только ради вопросов по Ирану. Однако после натиска ведущей, глава Госдепартамента ответил на несколько вопросов относительно Украины.

В частности, он подчеркнул, что гордится тем, что администрация Трампа сделала для Украины

"Нынешняя администрация обеспечила украинцам возможность защищаться. Президент Обама отправлял сухпайки. Мы предоставили ракеты Javelin. Предыдущая администрация ничего не сделала, чтобы уничтожить коррупцию в Украине. Мы над этим работаем. Мы продолжим это делать", - сказал Помпео.

Кроме того, журналистка начала расспрашивать о том, стал ли он на защиту посла Мари Йованович, когда президент Трамп требовал ее увольнения.

"Я становился на защиту каждого представителя Государственного департамента. Мы создали прекрасную команду. Коллектив, который работает здесь, делает удивительную работу по всему миру... Я защищал каждого отдельного человека в этой команде", - подчеркнул Помпео.

Когда журналистка начала углубляться в вопросы относительно Йованович, госсекретарь США завершил интервью.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео прилетит в Украину в рамках запланированного турне по пяти странам. Он прибудет в Киев 30 января.

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