Помощник Путина уволился из-за Украины

Владислав Сурков ушел с госслужбы из-за смены курса по Украине, сообщил близкий к нему политолог.

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом в субботу, 25 января, сообщил политолог директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал Чеснаков.

Следует отметить, что российские СМИ называют Чеснакова близким к Суркову.

Напомним, 24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Российские СМИ со ссылкой источники допускали, что Козаку может отойти часть обязанностей Суркова.

В Кремле Сурков начал работать c мая 1999 года, заняв должность помощника главы администрации президента РФ Александра Волошина. В августе того же года был назначен замруководителя администрации.

Должность помощника президента РФ Сурков занимал с 20 сентября 2013 г. по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 г. по 7 мая 2008 г.

Напомним, 15 января стало известно , что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

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