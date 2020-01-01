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Землетрясение в Турции: количество жертв продолжает расти

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Турецкие власти заявили, что число пострадавших от землетрясения перевалило за тысячу. На данный момент известно о 20 погибших.
Последствия землетрясения
Последствия землетрясения
aa.com.tr

Число погибших из-за землетрясения на востоке Турции увеличилось до 20, а количество пострадавших достигло 1 015 человек. Об этом в субботу, 25 января, сообщает Anadolu со ссылкой управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции.

После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4.

Напомним, вечером 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Изначально сообщалось о четыерх погибших, позже их число возросло до 18.

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Теги: Турция, Землетрясения, жертвы, землетрясение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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