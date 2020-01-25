В Иране заявили об аресте виновного в сбитии самолета МАУ

Человек, чьи действия привели к тому, что украинский пассажирский самолет был сбит, находится в тюрьме.

Виновный в крушении самолета МАУ под Тегераном находится в тюрьме. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщает в субботу, 25 января, Isna.

Он отметил, что речь идет о человеке, действия которого привели к тому, что ВС Ирана 8 января по ошибке сбили украинский самолет.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил Зариф.

Вместе с тем, чиновник не пояснил, о ком именно идет речь.

Напомним, 11 января министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что причиной сбития украинского самолета стала человеческая ошибка.

Ранее глава МИД Украины заявил, что за сбитие самолета ответственна политическая "верхушка" Ирана. "Мы не идем на то, что какой-то конкретный солдат нажал на кнопку. Нам этого недостаточно. Не про солдата идет разговор, а обо всей команде, кто позволил сбить", - заявил Пристайко.

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