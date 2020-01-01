Отставка Суркова: Песков заявил, что указа об увольнении нет

По словам пресс-секретаря Путина, никаких указов хозяин Кремля не подписывал.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи об отставке Владислава Суркова.

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Об этом он рассказал в комментарии Интерфаксу.

По словам Пескова, он не владеет информацией об отставке Суркова, между тем, Путин пока указ об увольнении своего помощника не подписывал.

Также, пресс-секретарь Путина заявил, политика России "на украинском направлении" не менялась, и "любые рассуждения на эту тему - личная точка зрения".

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Напомним, помощник Путина Сурков уволился из-за смены курса по Украине. Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул занимаемую им должность “из-за смены курса на украинском направлении”.

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