На Мадагаскаре более 20 человек погибли из-за ливней

Проливные дожди начались 19 января и в последние дни они идут без перерыва. Поднялся уровень воды в реках.

На Мадагаскаре уже отменили предупреждение о ливневых дождях в пострадавшем районе

На северо-западе Мадагаскара 21 человек погиб, 20 пропали без вести и более 90 тысяч человек пострадали в результате ливневых дождей. Об этом в субботу, 25 января, сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по катастрофами рискам Мадагаскара.

Отмечается, что дожди начались 19 января и в последние дни они идут без перерыва. Поднялся уровень воды в реках, было разрушено несколько зданий, что привело к человеческим жертвам. Часть дорог также была размыта.

Национальноеуправление по катастрофам и рискам приняло ряд чрезвычайных мер для проведения спасательных операций.

При этом метеорологическаяслужба Мадагаскара уже отменила предупреждение о ливневых дождях в пострадавшем районе.

Ранее в Кении из-за оползня и наводнений погибли не менее 120 человек. В целом стихийное бедствие затронуло 160 тысяч человек.

Напомним, в Эфиопии почти 20 человек погибли из-за оползня. Он был вызван сильными дождями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet