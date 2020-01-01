Все турфирмы Китая прекращают организацию туров

Власти Пекина приостановят движение курсирующих между китайскими провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса.

В Китае все туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая в субботу, 25 января.

Отмечается, что туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.

Кроме того, с 26 января власти Пекина приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Напомним, сегодня в 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 млрд человек.

По последним данным новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек, скончался 41. Большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй – Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город.

Известно, что вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, Францию и Австралию.

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