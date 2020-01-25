Москва отреагировала на высылку дипломатов из Болгарии

Власти Болгарии не предъявили никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении дипломатов, утверждают в МИД РФ.

Министерство иностранных дел РФ расценило выдворение российских дипломатов из Болгарии как недружественный и провокационный шаг. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 25 января.

"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", – говорится в комментарии МИД РФ.

В нем также утверждается, что власти Болгарии якобы не предъявили никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов.

Накануне сообщалось, что в Болгарии обвинили двух российских дипломатов в шпионаже. Материалы досудебного расследования свидетельствовали о том, что они собирали секретную информацию в пользу РФ.

Позже стало известно, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Посол РФ в Болгарии был приглашен в МИД страны, где ему были вручены соответсвующие ноты.

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