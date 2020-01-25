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Москва отреагировала на высылку дипломатов из Болгарии

Комментариев: 2
Власти Болгарии не предъявили никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении дипломатов, утверждают в МИД РФ.
В ведомстве Сергея Лаврова готовят ответные меры
В ведомстве Сергея Лаврова готовят ответные меры
МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ расценило выдворение российских дипломатов из Болгарии как недружественный и провокационный шаг. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 25 января.

"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", – говорится в комментарии МИД РФ.

В нем также утверждается, что власти Болгарии якобы не предъявили никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов.

Накануне сообщалось, что в Болгарии обвинили двух российских дипломатов в шпионаже. Материалы досудебного расследования свидетельствовали о том, что они собирали секретную информацию в пользу РФ.

Позже стало известно, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Посол РФ в Болгарии был приглашен в МИД страны, где ему были вручены соответсвующие ноты.

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Теги: Россия, Москва, шпионаж, МИД РФ, Болгария, София, дипломат, нон грата, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    25.01.2020, 19:48
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Даже бывшие братушки чмырят сраный Моксель. Хyйлу срочно нужно заручиться поддержкой КНДР и Габона.
Путин-Xyйло    25.01.2020, 19:42
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
Не только кацапы включают хотелку Тут и скрепы не помогут!
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