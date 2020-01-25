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В Иране заявили, что могут обогащать уран до любого уровня

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После пятого шага по сокращению Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки запасы обогащенного урана превысили 1,2 тыс. килограммов.
Иран активно развивает свою ядерную программу
Иран активно развивает свою ядерную программу
Tasnim

Иран достиг достаточного технического уровня, чтобы обогащать уран до любого уровня в процентном выражении. Об этом сказал заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан, сообщает ТАСС в субботу, 25 января.

"Теперь, если власти примут решение, то Организация по атомной энергии способна обогащать уран до любых процентных значений", – сказал он и добавил, что иранская сторона "подготовила соответствующую инфраструктуру".

Зареан отметил, что "после пятого шага по сокращению Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки запасы обогащенного урана превысили 1,2 тыс. кг". "И эти запасы очень быстро пополняются", – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия.

В свою очередь постпред Ирана в ООН утверждал, что его страна не стремится к обладанию ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения ядерной сделки.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, уран, ядерное оружие, запасы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    25.01.2020, 20:46
Оценка:  +15
Graddfeydd
На уране далеко не уедешь (урановое ЯО громоздкое и относительно маломощное). Важно не дать чуркам построить специализированный реактор для получения оружейного плутония (из обогащенного урана).
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