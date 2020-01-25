В Иране заявили, что могут обогащать уран до любого уровня

После пятого шага по сокращению Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки запасы обогащенного урана превысили 1,2 тыс. килограммов.

Иран достиг достаточного технического уровня, чтобы обогащать уран до любого уровня в процентном выражении. Об этом сказал заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан, сообщает ТАСС в субботу, 25 января.

"Теперь, если власти примут решение, то Организация по атомной энергии способна обогащать уран до любых процентных значений", – сказал он и добавил, что иранская сторона "подготовила соответствующую инфраструктуру".

Зареан отметил, что "после пятого шага по сокращению Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки запасы обогащенного урана превысили 1,2 тыс. кг". "И эти запасы очень быстро пополняются", – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия.

В свою очередь постпред Ирана в ООН утверждал, что его страна не стремится к обладанию ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения ядерной сделки.

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