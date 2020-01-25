В Афганистане сбили вертолет с украинцами

Вертолет перевозил афганских военнослужащих и был сбит боевиками Талибана в провинции Гильменд.

В Афганистане был сбит ракетой вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской авиакомпании. Ранения получили афганские военные и члены экипажа – граждане Украины. Об этом в субботу, 25 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Органа гражданской авиации Молдавии Ирину Бодоликэ.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня в афганской провинции Гильменд. Вертолет перевозил афганских военнослужащих и был сбит боевиками Талибана. Он приземлился в аварийном состоянии. Экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом, который летел следом.

По предварительным данным, были ранены четверо афганских военнослужащих и два члена экипажа – граждане Украины.

В свою очередь, министерство обороны Афганистана подтвердило факт инцидента с вертолетом, указав его модель как Ми-17.

"Сегодня в 12:00 на территории уезда Каджаки провинции Гильменд совершил экстренную аварийную посадку военный вертолет Ми-17, никто из пассажиров вертолета не пострадал. Министерство обороны изучает обстоятельства произошедшего", – говорится в официальном заявлении военного ведомства.

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Ранее в субботу американский военный вертолет MH-60 совершил посадку на воду на юге Японии. Все пять членов экипажа вертолета были спасены японской сторожевой службой.

Напомним, в начале января сообщалось, что при аварийной посадке вертолета погиб глава Генштаба Тайваня.

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