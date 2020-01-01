В Греции конфисковалаи 1,2 тонны кокаина

Расследование продолжались более шести месяцев в сотрудничестве с посольством США в Афинах, а также с полицией Албании и Испании.

В Греции правоохранители конфисковала 1,2 тонны кокаина, арестованы восемь иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую полицию в субботу, 25 января.

Это одна из самых крупных операций отдела по борьбе с наркотиками. Преступная организация систематически поставляла морем значительный объем кокаина из Карибского бассейна в страны Европы и Северо-Западную Африку, – говорится в сообщении.

Расследование продолжались более шести месяцев в сотрудничестве с бюро Управления по борьбе с наркотиками (DEA) посольства США в Афинах, а также с полицией Албании и Испании. Полицейские операции прошли 24 января одновременно в нескольких районах Аттики.

"В рамках операции мы конфисковали в домах в Астакос Этолоакарнаниас большое количество кокаина, а именно 1 тонну 181 килограмм, которые преступная организация ввезла в Грецию на яхте для дальнейшей поставки на "черный" рынок", – отметили в полиции.

Арестованы восемь иностранцев, изъяты один револьвер, три пистолета, автомат Калашникова, большое количество патронов. Установлены еще девять человек, в их отношении проводится расследование и розыскные операции как в Греции, так и за рубежом.

Ранее в уругвайской столице Монтевидео обнаружили самую крупную в истории партию кокаина. В одном из контейнеров с соевыми бобами таможенники нашли 4,4 тонны наркотика. Позже в департаменте Сориано была изъята еще одна тонна кокаина.

Также сообщалось, что в аэропорту Стамбула изъяли рекордную партию наркотиков – более 1,7 тонны. Речь шла о наркотике нового поколения – кратом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet