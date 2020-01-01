В США разработают перехватчик для уничтожения гиперзвуковых ракет

Речь идет об усовершенствованном перехватчике Glide Breaker. Он будет уничтожать цели в верхних слоях атмосферы.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DAPRA) и американская компания Northrop Grumman Systems заключили контракт на сумму более $13 млн на разработку средства перехвата гиперзвукового оружия. Об этом накануне сообщила пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что в рамках контракта Northrop Grumman проведет исследования и разработает технологию, которая в дальнейшем будет применена в создании усовершенствованного перехватчика гиперзвуковых целей в верхних слоях атмосферы. Проект получил название Glide Breaker. Завершить проект планируется в январе 2021 года.

Исследования будут проводиться в трех американских штатах – Калифорнии, Аризоне и Алабаме.

Ранее Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового оружия с военно-промышленной компанией Raytheon. Тогда речь шла о разработке гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока – Tactical Boost Glide (TBG).

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