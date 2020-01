В Китае построят вторую больницу из-за коронавируса

В китайском городе Ухань построят вторую специализированную больницу для заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает газета People's Daily, China.

Сообщается, что больницу на 1,3 тыс. мест планируют построить примерно за 15 дней.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC