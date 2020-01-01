Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае построят вторую больницу из-за коронавируса

Комментариев: 0
Клинику на более чем тысячу мест планируют построить примерно за 15 дней.
В Ухане построят вторую больницу для заболевших коронавирусом
В Ухане построят вторую больницу для заболевших коронавирусом

В китайском городе Ухань построят вторую специализированную больницу для заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает газета People's Daily, China.

Сообщается, что больницу на 1,3 тыс. мест планируют построить примерно за 15 дней.

Как сообщалось, скоростное строительство больницы на одну тысячу койко-мест, предназначенной специально для лечения больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, начато в китайском городе Ухань.

От нового коронавируса впервые умер врач

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, Больница, строительство, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь