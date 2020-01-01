Пассажирский самолет экстренно сел в Иране

Самолет авиакомпании Iran Air, следовавший по маршруту Тегеран - Стамбул, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета.

В Тегеране самолет совершил аварийную посадку сразу после взлета

В аэропорту Тегерана Мехрабад 25 января совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air. Об этом сообщает агентство Tansim.

Сообщается, что самолет вылетел в Стамбул из международного аэропорта Имама Хомейни, но столкнулся с технической неисправностью и вернулся в другую воздушную гавань иранской столицы.

По словам представителя аэропорта имени Хомейни, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Их число не уточняется.

Напомним, ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Бухареста в Румынии. Лайнер вернулся в аэропорт через час после взлета в связи с задымлением в салоне.

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