В зоопарке Франции при пожаре сгорели более 60 животных

В огне погибли около пятидесяти летучих мышей, пять рептилий, сова и змея.

Во время пожара во французском зоопарке погибли около 60 животных ouest-france.fr

При пожаре в зоопарке во французском городе Ла-Флеш погибли около 60 животных. Об этом сообщила газета Ouest-France.

По данным издания, в огне погибли около пятидесяти летучих мышей, пять рептилий, сова и змея. Пожар вспыхнул около 7 утра по местному времени. Бригаде пожарных удалось потушить возгорание и не допустить, чтобы пламя перешло на расположенные рядом вольеры с жирафами и тапирами.

Жандармерия города начала расследование, чтобы понять причины возникновения пожара. Как сообщили правоохранители, основная версия на данный момент - проблемы с электричеством в здании, которое было отремонтировано в конце прошлого года.

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