Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Австралии военные в свободное время приходят кормить спасенных коал

Комментариев: 0
Служащие сил чрезвычайных ситуаций Австралии используют свободное от службы время, чтобы наведаться в парк дикой природы в Кливленде.
Австралийские военные приходят кормить коал
Австралийские военные приходят кормить коал
facebook.com/9BdeAusArmy

Военнослужащие подразделений службы чрезвычайных ситуаций Австралии используют свободное от службы время, чтобы наведываться в парк дикой природы на юге страны и покормить коал. Об этом в Facebook сообщает 9 бригада ВС Австралии.

"Военнослужащие 16 полка службы чрезвычайных ситуаций используют свое свободное время, чтобы оказать помощь парку дикой природы Клиленда, поддерживая наших пушистых друзей во время кормления и строя в парке сооружения для животных", - говорится в посте.

Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австралия, фото, пожар, военные, коала
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь