В Австралии военные в свободное время приходят кормить спасенных коал

Служащие сил чрезвычайных ситуаций Австралии используют свободное от службы время, чтобы наведаться в парк дикой природы в Кливленде.

Военнослужащие подразделений службы чрезвычайных ситуаций Австралии используют свободное от службы время, чтобы наведываться в парк дикой природы на юге страны и покормить коал. Об этом в Facebook сообщает 9 бригада ВС Австралии.

"Военнослужащие 16 полка службы чрезвычайных ситуаций используют свое свободное время, чтобы оказать помощь парку дикой природы Клиленда, поддерживая наших пушистых друзей во время кормления и строя в парке сооружения для животных", - говорится в посте.

Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов.

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