В Хельсинки за год на дорогах не погиб ни один пешеход

Такой показатель был достигнут впервые с 1960 года, когда дорожно-транспортные происшествия начали официально фиксироваться.

В столице Финляндии в 2019 году на дорогах не погиб ни один пешеход

В 2019 году на дорогах Хельсинки не было зафиксировано ни одного смертельного случая с участием пешеходов, сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на данные полиции.

Это первый год без летальных исходов среди пешеходов с 1960 года, когда дорожно-транспортные происшествия стали официально фиксироваться. По неофициальным данным, в последний раз не пострадал ни один пешеход в 1908 году.

В общей сложности в прошлом году в столице Финляндии было зафиксировано 3 случая со смертельными исходами на дорогах: двое погибших были мотоциклистами, еще один человек погиб за рулем автомобиля.

Транспортные службы сообщают, что подобная статистика связана с новыми правилами ограничения скорости: сейчас автомобилям разрешено передвижение по жилым центральным улицам со скоростью 30 км/ч, по главным улицам - 40 км/ч, по более отдаленным - 50 км/ч.

Всего в ДТП в Хельсинки в 2019 году пострадали 400 человек, из которых 80 были пешеходами.

Как сообщалось, в Украине за 4 месяца 2019 года произошло почти 47,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 822 человека.

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