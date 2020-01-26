ООН осудила поставки оружия в Ливию

Несколько самолетов с оружием приземлились в Ливии в течение последней недели вопреки запрету.

В ООН осудили нарушение запрета на поставки оружия в Ливию АР (архивное фото)

В ООН осудили поставки оружия в Ливию, которые продолжаются вопреки действующему эмбарго и договоренностям Берлинской конференции. Об этом сказано в заявлении Миссии ООН по поддержке в Ливии в воскресенье, 26 января.

Шаткое перемирие между международно признанным Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией, достигнутое 12 января, оказалось под угрозой из-за продолжения переправки иностранных военных и оружия в Ливию странами ООН, в том числе из тех, кто принимал участие в Берлинской конференции.

В течение последних 10 дней в аэропортах Ливии приземлились несколько самолетов с оружием и иностранными военнослужащими.

"Миссия осуждает непрекращающиеся нарушения, которые могут привести к восстановлению и усилению боевых действий (в Ливии - ред.)", - сказано в заявлении Миссии.

Напомним, на прошлых выходных в Берлине состоялась конференция по ситуации в Ливии. На ней был принят документ, которым участники встречи призвали к разоружению военизированных групп и прекращению всех военных передвижений на территории страны.

Готовят миротворцев. Пресса о встрече по Ливии

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