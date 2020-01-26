ООН осудила поставки оружия в Ливию
В ООН осудили поставки оружия в Ливию, которые продолжаются вопреки действующему эмбарго и договоренностям Берлинской конференции. Об этом сказано в заявлении Миссии ООН по поддержке в Ливии в воскресенье, 26 января.
Шаткое перемирие между международно признанным Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией, достигнутое 12 января, оказалось под угрозой из-за продолжения переправки иностранных военных и оружия в Ливию странами ООН, в том числе из тех, кто принимал участие в Берлинской конференции.
В течение последних 10 дней в аэропортах Ливии приземлились несколько самолетов с оружием и иностранными военнослужащими.
"Миссия осуждает непрекращающиеся нарушения, которые могут привести к восстановлению и усилению боевых действий (в Ливии - ред.)", - сказано в заявлении Миссии.
Напомним, на прошлых выходных в Берлине состоялась конференция по ситуации в Ливии. На ней был принят документ, которым участники встречи призвали к разоружению военизированных групп и прекращению всех военных передвижений на территории страны.
Готовят миротворцев. Пресса о встрече по Ливии
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