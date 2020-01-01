Землетрясение в Турции: Из-под завалов спасли пятилетнего мальчика

Спасатели достают живых после разрушительного землетрясения на востоке Турции.

Минувшей ночью из-под обломков зданий спасли пятилетнего мальчика. Всего удалось достать живыми 43 человека.

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Межу тем, общее количество жертв землетрясения на данный момент достигло 31. На месте бедствия круглосуточно работают спасатели со всех регионах страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о более 100 пострадавших, которые остаются в больницах.

"В результате землетрясения пострадали также 1607 человек, 1503 из них уже выписаны из больниц. Остальные 104 человека продолжают получать необходимое лечение", - сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Ранее Эрдоган посетил провинцию Элязыг, которая серьезно пострадала от стихии.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в восточной провинции Элязыг, в районе города Сивридже. Позднее последовало около 230 афтершок. Разрушены сотни зданий.