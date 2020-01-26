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Качиньский: Россия ищет слабые места и атакует их

Комментариев: 1
В интервью Ярослав Качинський рассказал об угрозе со стороны России.
Качинський раскритиковал Россию
Качинський раскритиковал Россию
EPA/UPG

Россия ищет слабые места в европейской демократии, и атакует их. Об этом в интервью немецкой газете Bild сообщил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое", - заявил Качинський.

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Лидер партии считает, что это касается Польши и балтийских стран, потому присутствие войск НАТО очень важно

"Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе" - добавил глава партии.

Качиньский вспомнил и о возможной ответственности Путина за смоленскую трагедию, в которой 10 лет назад погиб его брат Лех Качиньский.

"Россия все еще не вернула нам обломков самолета, поэтому это нет возможности должным образом исследовать их. Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета", - пояснил Качинський. 

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отправился с рабочим визитом в Польшу.

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Теги: Ярослав Качиньский, Польша, Россия
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Комментариев (1)
Da-Gabon    26.01.2020, 12:40
Оценка:  -2
Da-Gabon
Вот таким членом и в слабое место? Так что ли показывает?
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