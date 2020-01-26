Качиньский: Россия ищет слабые места и атакует их

В интервью Ярослав Качинський рассказал об угрозе со стороны России.

Россия ищет слабые места в европейской демократии, и атакует их. Об этом в интервью немецкой газете Bild сообщил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое", - заявил Качинський.

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Лидер партии считает, что это касается Польши и балтийских стран, потому присутствие войск НАТО очень важно

"Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе" - добавил глава партии.

Качиньский вспомнил и о возможной ответственности Путина за смоленскую трагедию, в которой 10 лет назад погиб его брат Лех Качиньский.

"Россия все еще не вернула нам обломков самолета, поэтому это нет возможности должным образом исследовать их. Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета", - пояснил Качинський.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отправился с рабочим визитом в Польшу.