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Глава Совета ЕС созвал внеочередной саммит по бюджету Евросоюза

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На заседании будет обсуждаться долгосрочный финансовый план ЕС на 2021-2027 годы. Шарль Мишель считает, что отсрочка "поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".
Президент Совета ЕС созвал 20 февраля внеочередной саммит по долгосрочному бюджету
Президент Совета ЕС созвал 20 февраля внеочередной саммит по долгосрочному бюджету

Специальный саммит по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы состоится 20 февраля. Письмо-приглашение главам государств и правительств стран ЕС направил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает пресс-служба Совета ЕС в воскресенье, 26 января.

"После совещаний, проведенных на уровне послов, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану", - заявил Мишель и добавил, что любая отсрочка в решении этого вопроса "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".

"Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам", - резюмировал Мишель.

Напомним, что ранее СМИ назвали сроки последнего транша ЕС Украине. Еврокомиссия может выделить 500 миллионов евро в рамках финансовой помощи Украине до конца зимы.

Также сообщалось, что Украину больше не интересует таможенный союз с ЕС. В Кабмине назвали приоритеты, о которых будут говорить на заседании Совета ассоциации.

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Теги: ЕС, Евросоюз, саммит, Евросовет, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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