США и Япония эвакуируют своих граждан из Уханя

США предоставит ограниченной количество мест на "единственный рейс" из города 28 января. Япония договаривается с китайскими властями об эвакуации своих граждан, которых в Ухане около 700.

США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из Уханя

Из-за нового коронавируса в Китае США и Япония эвакуируют своих граждан из города Ухань, где произошла вспышка заболевания. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 января.

Весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, а также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Американцы смогут сесть на "единственный рейс", который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Японское издание NHK сообщило, что МИД Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из Уханя. Считается, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 граждан Японии.

Напомним, что по последним данным коронавирус спровоцировал 56 смертей в Китае, а также более 2 тысяч людей заболели в самом Китае и за его пределами.

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