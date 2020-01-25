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На видео попала лихорадка больного коронавирусом в Китае

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Видео выложили в Twitter.
Больного с лихорадкой доставили в больницу
Больного с лихорадкой доставили в больницу
скриншот видео

Видео, где беспомощная жертва коронавируса неудержимо трясется на больничной койке в Китае, загрузили в Twitter. В ролике видно женщину, держащую голову пациента, когда он (или она) трясется под одеялом.

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Другие люди, окружающие тележку, носят защитные маски. Больницы в Ухани, где впервые появился вирус-убийца, переполнены, и местные жители ждут до двух дней, чтобы их обследовали медики.

36-летняя Сяоси рассказала газете Morning Post из Южного Китая, что она провела последнюю неделю, доставляя своего больного мужа в разные больницы, чтобы проверить, есть ли у него коронавирус.

Она сказала: “У меня ничего нет. Никакой защитной одежды, только плащ, и я стою возле больницы под дождем. Я в отчаянии, я потеряла счет времени и дней. Я не знаю, доживем ли мы оба до нового года“, - рассказала женщина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае выяснили, что коронавирус заразен и во время инкубационного периода.

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Теги: коронавирус, Китай, видео
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