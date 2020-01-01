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Коронавирус: В США подтвердили третий случай заболевания

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Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.
В американских аэропортах проверяют туристов из Китая
В американских аэропортах проверяют туристов из Китая
 
В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, сообщает Reuters.
 
По данным американского издания, новый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в штате Калифорния. Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.
 
 
Сейчас больной находится в медзаведении, в нормальном состоянии. Турист был изолирован от других больных.
 
Напомним, что из-за нового коронавируса в Китае США и Япония эвакуируют своих граждан из города Ухань, где произошла вспышка заболевания.
 
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Теги: США, Вирус, Китай, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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