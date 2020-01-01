Коронавирус: В США подтвердили третий случай заболевания
Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.
В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, сообщает Reuters.
По данным американского издания, новый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в штате Калифорния. Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.
Сейчас больной находится в медзаведении, в нормальном состоянии. Турист был изолирован от других больных.
Напомним, что из-за нового коронавируса в Китае США и Япония эвакуируют своих граждан из города Ухань, где произошла вспышка заболевания.
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