Коронавирус: В США подтвердили третий случай заболевания

Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.

В американских аэропортах проверяют туристов из Китая

В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, сообщает Reuters.

По данным американского издания, новый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в штате Калифорния. Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.