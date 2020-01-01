Еще одна страна эвакуирует своих граждан из Уханя
Французское Министерство иностранных дел создало телефон экстренной связи для граждан, находящихся в Китае.
Франция рассматривает возможность эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, сообщает France24.
Французские власти планируют создать автобусное сообщение, которое позволит эвакуировать граждан и их семьи из Уханя. Эвакуированных французов планируют увозить в другие города Китая.
После эвакуации граждане около 2 недель будут находиться под карантином. Сейчас французское Министерство иностранных дел создало телефон экстренной связи для граждан, находящихся в Китае.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки и Япония объявили об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань в связи со вспышкой нового вида коронавируса. Вашингтон планирует эвакуировать консульство в Ухане и некоторых частных лиц. Эвакуация американцев состоится 28 января.
Эта же новость на Корреспондент