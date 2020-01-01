Еще одна страна эвакуирует своих граждан из Уханя

Французское Министерство иностранных дел создало телефон экстренной связи для граждан, находящихся в Китае.

Франция рассматривает возможность эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, сообщает France24.

Французские власти планируют создать автобусное сообщение, которое позволит эвакуировать граждан и их семьи из Уханя. Эвакуированных французов планируют увозить в другие города Китая.