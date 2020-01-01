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Еще одна страна эвакуирует своих граждан из Уханя

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Французское Министерство иностранных дел создало телефон экстренной связи для граждан, находящихся в Китае.
Коронавирус в Китае
Коронавирус в Китае
 
Франция рассматривает возможность эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, сообщает France24.
 
Французские власти планируют создать автобусное сообщение, которое позволит эвакуировать граждан и их семьи из Уханя. Эвакуированных французов планируют увозить в другие города Китая.
 
 
После эвакуации граждане около 2 недель будут находиться под карантином. Сейчас французское Министерство иностранных дел создало телефон экстренной связи для граждан, находящихся в Китае.
 
Напомним, что Соединенные Штаты Америки и Япония объявили об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань в связи со вспышкой нового вида коронавируса. Вашингтон планирует эвакуировать консульство в Ухане и некоторых частных лиц. Эвакуация американцев состоится 28 января.
 
 
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Теги: Вирус, Китай, Франция, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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