В Британии вводят в оборот монету в честь Brexit
На новых монетах имеется надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.
В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января, сообщают Sky News.
Министерство финансов сначала заказало изготовление к первоначальной предполагаемой дате выхода страны из ЕС - 31 октября. Но отстрочка Brexit привела к тому, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода.
На новых монетах расзмещается надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.
Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.
Напомним, что 24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit.
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