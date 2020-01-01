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В Британии вводят в оборот монету в честь Brexit

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На новых монетах имеется надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.
Новая британская монета
Новая британская монета
Sky News
 
В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января, сообщают Sky News.
 
Министерство финансов сначала заказало изготовление к первоначальной предполагаемой дате выхода страны из ЕС - 31 октября. Но отстрочка Brexit привела к тому, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода.
 
 
На новых монетах расзмещается надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.
 
Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.
 
Напомним, что 24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit.
 
 
 
 
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Теги: ЕС, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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