Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В немецкой армии обнаружили правых экстремистов

Комментариев: 2
Наибольшее беспокойство контрразведчиков вызывают немецкие спецназовцы, речь идет об элите Бундесвера - спецподразделении Kommando Spezialkr"afte.
В немецкой армии ищут экстремистов
В немецкой армии ищут экстремистов
 
Немецкая военная контрразведка рассматривает около 550 дел, связанных с подозрением в участии военнослужащих бундесвера в правоэкстремистских организациях, заявил руководитель Службы военной контрразведки Кристоф Грамм, сообщает DW.
 
По словам Грамма, в 2019 году было начато 360 новых производств такого типа. В то же время подтвердить удалось лишь 14 случаев экстремизма в рядах вооруженных сил, из них восемь случаев правого экстремизма.
 
Эти военные уже уволены или находятся в процессе лишения должностей. Также Грамм добавил, что контрразведка зафиксировала 40 случаев "нехватки верности конституции" в бундесвере.
 
Грамм опроверг любые упреки в создании в рядах бундесвера "теневой армии" правых радикалов. По его словам, соответствующие подозрения были серьезно рассмотрены контрразведчиками, что позволило выявить среди военных экстремистов и солдат, которые демонстрировали "нехватку верности конституции".
 
 
"Чего мы не нашли - это решительно настроенной, целенаправленной или даже готовой к применению насилия группы, которая хотела бы государственного переворота", - заверил он.
 
В то же время наибольшее беспокойство контрразведчиков вызывают немецкие спецназовцы. Речь идет об элите Бундесвера - спецподразделении Kommando Spezialkr"afte (KSK), в составе которого в правом экстремизме подозревают 20 человек. Это в пять раз больше, чем в среднем в немецкой армии, утверждает Грамм.
 
По его словам, это требует особенно тщательного расследования, потому что спецназовцы испытывают гораздо больший связь друг с другом по сравнению с другими подразделениями.
 
Напомним, что с 1 января 2020 года военные Бундесвера имеют право бесплатно ездить по железной дороге в Германии.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, армия, правые, Радикальные правые силы, Бундесвер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
O*S*K*O*S    26.01.2020, 17:47
Оценка:  +1
O*S*K*O*S
14 случаев экстремизма против 40 случаев неверности конституции. Очевидно нужно повышать уровень верности.
nelci    26.01.2020, 18:36
Оценка:  -5
nelci
В Прусской армии повышали розгами, а как в бундесвере?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь