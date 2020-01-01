СМИ показали детали плана Трампа для Израиля и Палестины

Детали "сделки века" президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной опубликовала израильская газета Ynet.

Трамп планирует объявить, что подготовительный период перед началом реализации плана продлится примерно 4 года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие на "сделку века".

Во время подготовительного периода Израиль сможет строить жилье в рамках утвержденных проектов в поселениях, но не сможет расширять их границы или утверждать новые проекты.

Кроме этого, 30-40% Иудеи и Самарии отойдут Израилю, еще 40% территорий отойдут Палестинской автономии. Статус еще примерно 30% территорий пока не определен. Однако США дали понять Иордании и руководству Палестинской автономии, что эти территории также станут частью будущего Палестинского государства. В частности, оно займет 70% территорий Иудеи и Самарии, а Израиль получит примерно 30%.

Все еврейские поселения останутся на своих местах, включая 15 удаленных поселений, которые не имеют территориальной связи с территориями, которые будут аннексированы Израилем. Однако будут разрушены 60 форпостов, на территории которых проживают примерно 3000 поселенцев.