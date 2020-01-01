В США опубликовали опрос о гонке кандидатов в президенты
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Берни Сандерс является наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году, согласно данным опроса телеканала CNN..
Сандерса, 78-летнего сенатора от штата Вермонт, поддерживают 25% сторонников Демократической партии. За ним следуют бывший вице-президент США Джо Байден (16%), бывший мэр города Саут-Бэнд в Индиане Пит Бутиджич (15%) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (12%).
За этими четырьмя кандидатами идут сенатор от Миннесоты Эми Клобучар (6%), член палаты представителей Гавайских островов Тулси Габбард (5%) и бизнесмен Эндрю Янг (5%).
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Напомним, что миллиардер Майкл Блумберг не исключил, что потратит на президентские выборы 2020 года в США 1 миллиард долларов, даже если не будет выдвинут кандидатом от Демократической партии.
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