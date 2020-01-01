В США опубликовали опрос о гонке кандидатов в президенты

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Берни Сандерс является наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году, согласно данным опроса телеканала CNN..

Сандерса, 78-летнего сенатора от штата Вермонт, поддерживают 25% сторонников Демократической партии. За ним следуют бывший вице-президент США Джо Байден (16%), бывший мэр города Саут-Бэнд в Индиане Пит Бутиджич (15%) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (12%).