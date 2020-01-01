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В Париже и Риме отменили празднование китайского Нового года

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Китайская община отменила парад, который был запланирован на Площади Республики в Париже.
Китайский Новый год в Париже отменили
Китайский Новый год в Париже отменили
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Парижская китайская ассоциация отменила парад в честь Нового года по китайскому календарю из-за эпидемии коронавируса, сказала в воскресенье мэр Парижа Анна Идальго, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
 
"Я встречалась с китайской общиной в Париже. Они очень эмоциональны и обеспокоены, и они решили отменить парад, который был запланирован на этот день на Площади Республики", - сказал Идальго.
 
 
Город Бордо на юго-западе Франции также отменил запланированные празднования китайского Нового года, чтобы ограничить риск заражения и как жест поддержки жертвам в Китае, сказал его мэр.
 
Празднование китайского Нового года в Риме, первоначально назначенное на 2 февраля, также перенесено на будущее, сообщила пресс-секретарь китайской общины в городе.
 
"Все сообщество согласилось с тем, что празднование следует отложить, потому что есть люди, которые болеют, и это не тот случай, чтобы праздновать", - сказала Люсия Кинг.
 
В воскресенье Китай заявил, что число погибших от вируса возросло до 56, а 1975 человек заразились.
 
Напомним, что в Украине по состоянию на 26 января не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
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Теги: вирусы, Китай, коронавирус, Китайский Новый год
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Источник: korrespondent.net

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