Чаплин известен своими антиукраинскими высказываниями. Он заявлял о необходимости военной агрессии против Украины, оккупации новых областей. Особенно жестко Чаплин критиковал Томос и украинскую автокефалию.

"Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию", – говорил он в январе 2019 года.