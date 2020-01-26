В России умер одиозный протоиерей РПЦ Чаплин
Точная причина смерти пока неизвестна, среди версий - остановка сердца и проблемы, вызванные астмой.
Бывший спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года, сообщает Интерфакс.
"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита.
О смерти священнослужителя стало известно 26 января. Ему был 51 год. По словам очевидцев, около 16:30 Чаплин сидел на лавочке у своего храма. Внезапно ему стало плохо, он упал и скончался.— .* (@Elanka_K) January 26, 2020
Отмечается, что тело протоиерея пока не забрали экстренные службы.
Видео с места смерти. pic.twitter.com/hw6ARqIcl0
Точная причина смерти пока неизвестна. Среди версий - остановка сердца и проблемы, вызванные астмой.
Чаплин известен своими антиукраинскими высказываниями. Он заявлял о необходимости военной агрессии против Украины, оккупации новых областей. Особенно жестко Чаплин критиковал Томос и украинскую автокефалию.
"Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию", – говорил он в январе 2019 года.
Напомним, что в воскресенье, 26 января, легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авикатастрофе.
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