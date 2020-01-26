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В России умер одиозный протоиерей РПЦ Чаплин

Комментариев: 5
Точная причина смерти пока неизвестна, среди версий - остановка сердца и проблемы, вызванные астмой.
 
Бывший спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года, сообщает Интерфакс.
 
"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита.
 
Точная причина смерти пока неизвестна. Среди версий - остановка сердца и проблемы, вызванные астмой.  
 
Чаплин известен своими антиукраинскими высказываниями. Он заявлял о необходимости военной агрессии против Украины, оккупации новых областей. Особенно жестко Чаплин критиковал Томос и украинскую автокефалию. 
 
"Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию", – говорил он в январе 2019 года.
 
 
Напомним, что в воскресенье, 26 января, легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авикатастрофе.
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Украина-Россия, РПЦ, Всеволод Чаплин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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foster12    26.01.2020, 23:16
Оценка:  +6
foster12
Кто на очереди? Ждем следующего ....
Из_бана    26.01.2020, 23:11
Оценка:  +8
Из_бана
Медведев, Кадыров, Сурков, Чаплин ..... Хорошо год начинается.
CasperW    26.01.2020, 23:10
Оценка:  +9
CasperW
Бигмир опять с заголовками напартачил. Не умер а сдох. 4 ошибки в одном слове - стыдно!
CasperW    26.01.2020, 23:08
Оценка:  +10
CasperW
Ну и Слава Богу.
Kostos    26.01.2020, 23:07
Оценка:  +10
Kostos
ЯплакалЪ
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