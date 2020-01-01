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Глава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения хотят понять последнее развитие событий и укрепить партнерство с Китаем в вопросе коронавируса.
Эпидемия в Китае
Эпидемия в Китае
 
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа, сообщает Интерфакс.
 
"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - написал он Твиттер.
 
По его словам, в ВОЗ хотят укрепить партнерство с Китаем в данном вопросе.
 
 
"Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа - ред.)", - подчеркнул он.
 
Напомним, что В воскресенье Китай заявил, что число погибших от вируса возросло до 56 человек, а 1975 человек заразились.
 
В Украине по состоянию на 26 января не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
 
В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом.
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Теги: Вирус, Китай, ВОЗ, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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