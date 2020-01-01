Глава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения хотят понять последнее развитие событий и укрепить партнерство с Китаем в вопросе коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа, сообщает Интерфакс.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - написал он Твиттер.

По его словам, в ВОЗ хотят укрепить партнерство с Китаем в данном вопросе.

"Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа - ред.)", - подчеркнул он.

Напомним, что В воскресенье Китай заявил, что число погибших от вируса возросло до 56 человек, а 1975 человек заразились.