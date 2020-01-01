В США зарегистрирован пятый случай заражения коронавирусом

В настоящее время случаи заражения выявлены в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон.



Число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в США увеличилось до пяти, сообщил американский центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) в воскресенье, 26 января.



Случаи заражения выявлены в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон. Все пациенты прибыли в США из китайского Уханя.



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