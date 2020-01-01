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В США зарегистрирован пятый случай заражения коронавирусом

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В настоящее время случаи заражения выявлены в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон.
В мире распространяется новый коронавирус
В мире распространяется новый коронавирус

Число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в США увеличилось до пяти, сообщил американский центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) в воскресенье, 26 января.
 
Случаи заражения выявлены в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон. Все пациенты прибыли в США из китайского Уханя.
 
Напомним, по последним данным, число смертей от пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, увеличилось до 57. Число подтвержденных случаев заболевания – 2027.

Случаи заражения вирусом фиксируются в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

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Теги: вирусы, США, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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