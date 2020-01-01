Землетрясение в Турции: число погибших достигло 38
Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 38.
Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции 24 января, выросло до 38 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает агентство Анадолу.
По его словам, в больницах остаются 104 пострадавших.
"Всего в больницу обратились 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Количество пострадавших составляет 594 человека, на этот момент в больницах остаются 104 человека, 13 из них находятся реанимации", – сказал Коджа.
На Закарпатье произошло землетрясение
На Закарпатье произошло землетрясение
Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии. После землетрясения в турции было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент