Землетрясение в Турции: число погибших достигло 38

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 38.

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Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции 24 января, выросло до 38 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает агентство

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции 24 января, выросло до 38 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает агентство Анадолу

По его словам, в больницах остаются 104 пострадавших.







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"Всего в больницу обратились 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Количество пострадавших составляет 594 человека, на этот момент в больницах остаются 104 человека, 13 из них находятся реанимации", – сказал Коджа.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии. После землетрясения в турции было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

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