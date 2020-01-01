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Иран не намерен вести двусторонние переговоры с США

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В Иране исключили возможность переговоров с Соединенными Штатами Америки в двустороннем формате.
Иран не будет вести переговоры с США
Иран не будет вести переговоры с США
Getty Images


Иран не намерен вести переговоры с США один на один и признает только формат с "шестеркой" международных посредников, с которыми был заключен Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Дональд Трамп все еще мечтает о двусторонней встрече, дабы удовлетворить свою жажду получить "сделку Трампа". Необоснованный оптимизм", – написал Зариф в Twitter в воскресенье, 26 января.

"Единственный возможный формат - пять постоянных членов СБ ООН плюс один, который он же (Трамп – ред.) покинул, откатив ситуацию к положению до 2017 года. А еще – нужно компенсировать Ирану причиненный ему урон", – добавил министр.

Напомним, ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений.

Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном

Вначале января 2020 года Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, переговоры
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Источник: korrespondent.net

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