Иран не намерен вести двусторонние переговоры с США

В Иране исключили возможность переговоров с Соединенными Штатами Америки в двустороннем формате.

Иран не будет вести переговоры с США Getty Images



Иран не намерен вести переговоры с США один на один и признает только формат с "шестеркой" международных посредников, с которыми был заключен Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Дональд Трамп все еще мечтает о двусторонней встрече, дабы удовлетворить свою жажду получить "сделку Трампа". Необоснованный оптимизм", – написал Зариф в Twitter в воскресенье, 26 января.

"Единственный возможный формат - пять постоянных членов СБ ООН плюс один, который он же (Трамп – ред.) покинул, откатив ситуацию к положению до 2017 года. А еще – нужно компенсировать Ирану причиненный ему урон", – добавил министр.

Напомним, ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений.



Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном

Вначале января 2020 года Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet