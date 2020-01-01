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Число жертв коронавируса увеличилось до 80 человек

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Большинство случаев заражения приходится на центральную китайскую провинцию Хубэй.
В Китае бушует смертельный коронавирус
В Китае бушует смертельный коронавирус

Число жертв нового короновируса в Китае увеличилось до 80 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
 
При этом число инфицированных достигло 2507 человек:
 
На материковом Китае – 2454 случая;
Гонконг – 8;
Макао – 5;
Тайвань – 3;
Другие азиатские страны – 24;
Европа – 3;
США – 5;
Австралия – 4.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. 

Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

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Теги: Китай, заболевание, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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