Число жертв коронавируса увеличилось до 80 человек
Большинство случаев заражения приходится на центральную китайскую провинцию Хубэй.
Число жертв нового короновируса в Китае увеличилось до 80 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
При этом число инфицированных достигло 2507 человек:
На материковом Китае – 2454 случая;
Гонконг – 8;
Макао – 5;
Тайвань – 3;
Другие азиатские страны – 24;
Европа – 3;
США – 5;
Австралия – 4.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент