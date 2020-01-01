Число жертв коронавируса увеличилось до 80 человек

Большинство случаев заражения приходится на центральную китайскую провинцию Хубэй.



Число жертв нового короновируса в Китае увеличилось до 80 человек, сообщает Число жертв нового короновируса в Китае увеличилось до 80 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

При этом число инфицированных достигло 2507 человек:

На материковом Китае – 2454 случая;

Гонконг – 8;

Макао – 5;

Тайвань – 3;

Другие азиатские страны – 24;

Европа – 3;

США – 5;





Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

Австралия – 4.Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet