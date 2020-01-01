Паводки в Бразилии унесли жизни 57 человек

В наиболее пострадавшем от стихии регионе Минас-Жерайс число погибших составило 48 человек.

Жертвами паводков в Бразилии стали 57 человек



Число погибших в результате паводков на юге Бразилии выросло до 57 человек, сообщило управление гражданской обороны страны.



В наиболее пострадавшем от стихии регионе Минас-Жерайс количество жертв составило 48 человек. Большая часть погибших пришлась на столицу штата Белу-Оризонти, там скончались восемь человек.



Еще 19 человек числятся пропавшими без вести.







Из-за непогоды в Африке погибли сотни людей Напомним, 24 января в Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет число осадков – 171,8 миллиметра. В 99 городах штата Минас-Жерайс в виду угрозы продолжения дождей власти объявили чрезвычайное положение.

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