Паводки в Бразилии унесли жизни 57 человек
В наиболее пострадавшем от стихии регионе Минас-Жерайс число погибших составило 48 человек.
Число погибших в результате паводков на юге Бразилии выросло до 57 человек, сообщило управление гражданской обороны страны.
В наиболее пострадавшем от стихии регионе Минас-Жерайс количество жертв составило 48 человек. Большая часть погибших пришлась на столицу штата Белу-Оризонти, там скончались восемь человек.
Еще 19 человек числятся пропавшими без вести.
Напомним, 24 января в Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет число осадков – 171,8 миллиметра. В 99 городах штата Минас-Жерайс в виду угрозы продолжения дождей власти объявили чрезвычайное положение.
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Как сообщалось, жертвами наводнения и оползней в Индонезии стали более 50 человек.
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