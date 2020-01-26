Трамп лично задержал помощь Украине – Болтон

Джон Болтон подтвердил, что Трамп задержал помощь Украине. Скандальное заявление чиновник сделал в своей неопубликованной книге.

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена. Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, сообщает The New York Times.

Болтон пишет, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки, постоянно вспоминая о том, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года.

Отмечается, что Трамп в августе сказал Болтону, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 млн долларов военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена.

Как пишет NYT, Болтон рассказал о том, как связаное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное презрение Трампа к Украине, а и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.

Также в книге рассказывается, что госсекретарь США Майк Помпео в личных разговорах утверждал, что не верит заявлениям личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

По данным газеты, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра.

Как отмечает NYT, изложенное в рукописи, Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США. И это явно подорвет ключевые позиции защиты американского лидера.

В газете предполагают, что Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией, или изъять самые неудобные для президента части текста.

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