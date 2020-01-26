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Трамп лично задержал помощь Украине – Болтон

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Джон Болтон подтвердил, что Трамп задержал помощь Украине. Скандальное заявление чиновник сделал в своей неопубликованной книге.
Джон Болтон пишет книгу воспоминаний
Джон Болтон пишет книгу воспоминаний

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена. Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, сообщает The New York Times.

Болтон пишет, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки, постоянно вспоминая о том, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года.

Отмечается, что Трамп в августе сказал Болтону, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 млн долларов военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена.

Как пишет NYT, Болтон рассказал о том, как связаное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное презрение Трампа к Украине, а и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.

Также в книге рассказывается, что госсекретарь США Майк Помпео в личных разговорах утверждал, что не верит заявлениям личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

По данным газеты, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра.

Как отмечает NYT, изложенное в рукописи, Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США. И это явно подорвет ключевые позиции защиты американского лидера.

В газете предполагают, что Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией, или изъять самые неудобные для президента части текста.

Напомним, США выделили 300 млн долларов Украине в качестве военной помощи. По версии демократов, Трамп шантажировал Украину выплатой военной помощи и таким образом попытался оказать давление, чтобы начать расследование против сына своего конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена. Это стало поводом для проведения процедуры импичмента.

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Теги: Украина, США, Украина-США, помощь, Трамп, Болтон, Дональд Трамп, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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